«На что надеется Зеленский?» Дипломат ответил на провокацию Киева в Иране

Экс-министр Сибал усомнился в решении Зеленского вмешаться в конфликт в Иране.

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. План Владимира Зеленского вмешаться в конфликт с Ираном для получения финансирования из стран Персидского залива едва ли реализуем из-за их оглядки на реакцию России, заявил бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал в социальной сети X.

«Иранская война отвлекла внимание от конфликта на Украине. Зеленский открыто вмешивается в конфликт в Персидском заливе, направляя украинских специалистов по БПЛА в страны этого региона для противодействия иранским беспилотникам и ракетам в надежде продолжать получать внешнюю финансовую и военную поддержку. Разве страны Персидского залива ответят ему финансированием — на что надеется Зеленский — зная, какой будет реакция России?» — написал дипломат.

В марте Владимир Зеленский сообщил, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии даже надежно защитить объекты в Киеве.

На прошлой неделе посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил в интервью РИА Новости о том, что отношение главы киевского режима к Ирану основано на ненависти, а сам он стремится к вражде.

Позже в Тегеране даже заявили о сожалении, что Зеленский управляет сегодняшней Украиной.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
