Gillette зарегистрировала в России товарный знак

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Американский бренд пен для бритья, лезвий и средств для ухода за кожей Gillette зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.

Согласно документам, заявка поступила в ведомство в мае 2025 года, в качестве заявителя указана компания «Дзе Жиллетт Компани ЛЛК». Роспатент принял решение о регистрации в марте текущего года.

Под товарным знаком «Gillette Fusion» компания сможет продавать в России гели, кремы, лосьоны для бритья и другие средства по уходу за кожей.

Gillette принадлежит американской компании Procter&Gamble, которая в 2022 году сообщила, что не будет продолжать капитальные вложения в РФ, приостановит рекламную активность, а также сократит количество доступных на рынке продуктов.