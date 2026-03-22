ЦАХАЛ подтвердил попадание иранской ракеты по Араду, есть пострадавшие

Иранская ракета поразила район в израильском Араде прямым попаданием, несмотря на предпринятые попытки перехвата, сообщили в Армии обороны Израиля.
В ЦАХАЛ заявили РИА Новости, что система противовоздушной обороны не является полностью герметичной, в связи с чем населению необходимо продолжать следовать указаниям командования тыла.
В свою очередь, пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) сообщила об увеличении числа пострадавших в результате ракетного обстрела Арада.
«Фельдшеры и парамедики MDA оказывают помощь и транспортируют 64 пациента (7 в тяжелом состоянии, 15 средней тяжести, 42 в легкой форме) на машинах скорой помощи, мобильных реанимационных пунктах и вертолетах. Поиск пострадавших продолжается», — сообщила пресс-служба MDA.
Ранее стало известно, что Иран применил против Израиля новейшую ракету. Она получила название «Насралла» — в честь генсека ливанской партии.