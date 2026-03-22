Число плохих автокредитов в России впервые превысило 200 тысяч

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Количество плохих — с просрочкой более 90 дней — автокредитов в России в феврале впервые превысило 200 тысяч, рассказали РИА Новости в «Скоринг бюро».
Показатель в годовом выражении увеличился почти в 1,3 раза, а в месячном — на 5,6%.
При этом объем плохих автокредитов в прошлом месяце впервые перешагнул порог в 200 миллиардов рублей. Это на 40,8% больше в годовом выражении, на 6,6% — в месячном.
В целом у россиян в феврале было почти 3,4 миллиона автокредитов, а задолженность по ним составляла 3,5 триллиона рублей.