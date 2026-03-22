The Sun: бывшая жена принца Эндрю хотела клонировать корги Елизаветы II

Свою первую собаку будущая английская королева получила на 18-летие от отца — короля Георга VI (1895−1952). Это была выведенная в Западном Уэльсе вельш-корги-пемброк по кличке Сьюзен. С тех пор Елизавета отдавала предпочтение этой породе, причем все ее собаки, которых у нее со времени вручения подарка в 1944 году сменилось около 30, — потомки Сьюзен. Максимальное число вельш-корги, которыми одновременно владела королева, — 13. Помимо этого, компанию ей составляли собаки породы дорги, выведенной в Букингемском дворце путем скрещивания королевских корги с таксами.