The Sun: бывшая жена принца Эндрю хотела клонировать корги Елизаветы II

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Бывшая жена лишенного титула принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора Сара Фергюсон хотела клонировать корги британской королевы Елизаветы II (1926−2022) ради заработка. Об этом сообщила еженедельная газета The Sun on Sunday.
По ее информации, Фергюсон рассматривала возможность создания собственной фирмы The Queen’s Corgis по клонированию и продаже домашних питомцев. Отмечается, что она вела переговоры с американской кинокомпанией Halcyon Studios о съемках сериала про клонированных собак. Издание добавило, что в итоге обсуждения «зашли в тупик». В 2024 году Halcyon Studios была ликвидирована.
Последние две собаки породы корги были подарены Елизавете II ее сыном принцем Эндрю в 2021 году после смерти ее мужа герцога Эдинбургского Филипа (1921−2021). Они остались жить с принцем Эндрю после смерти королевы.
Свою первую собаку будущая английская королева получила на 18-летие от отца — короля Георга VI (1895−1952). Это была выведенная в Западном Уэльсе вельш-корги-пемброк по кличке Сьюзен. С тех пор Елизавета отдавала предпочтение этой породе, причем все ее собаки, которых у нее со времени вручения подарка в 1944 году сменилось около 30, — потомки Сьюзен. Максимальное число вельш-корги, которыми одновременно владела королева, — 13. Помимо этого, компанию ей составляли собаки породы дорги, выведенной в Букингемском дворце путем скрещивания королевских корги с таксами.
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, брат нынешнего короля Великобритании Карла III, и Сара Фергюсон сыграли свадьбу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в 1986 году. У них двое детей: 37-летняя принцесса Беатрис и 35-летняя принцесса Евгения. В 1996 году принц Эндрю развелся со своей супругой, при этом Фергюсон сохранила за собой титул герцогини Йоркской. Она перестала использовать этот титул в октябре 2025 года.
17 октября 2025 года принц Эндрю заявил, что перестанет использовать титул герцога Йоркского. 30 октября Букингемский дворец сообщил, что Эндрю будет лишен титула «принц», который достался ему при рождении, на фоне новых публикаций о его дружбе с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном.