Уиткофф заявил о конструктивных переговорах с делегацией Украины

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил о конструктивных переговорах с украинской делегацией.
Об этом он написал на свое странице в соцсети Х.
«Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий…», — говорится в публикации.
Члены делегации Украины прибыли в Майами для проведения переговоров с Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером в субботу, 21 марта.
Позже Владимир Зеленский заявил, что Украина и США продолжат переговоры по урегулированию 22 марта.