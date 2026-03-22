Лидер демократов в палате представителей США призвал к смене режима

Лидер демократов в палате представителей США Джеффрис призвал к смене режима.

ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис призвал к смене политического режима в Америке.

«Нам необходима смена режима в Америке», — написал он в соцсети Х.

Демократ аргументировал это тем, что президент Дональд Трамп и «республиканские радикалы» начали безрассудную войну на Ближнем Востоке. Он отметил, что цены на бензин резко выросли, миллиарды долларов тратятся впустую, и США стали менее безопасной страной.

Как сообщала ранее газета Washington Post, Пентагон уже обратился в Белый дом с просьбой одобрить дополнительное финансирование у Конгресса для военных действий в размере более 200 миллиардов долларов.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

