Марочко сообщил об отступлении ВСУ из Червоного

ЛУГАНСК, 22 марта. /ТАСС/. Операторы дронов РФ полностью контролируют окрестности Червоного у Часова Яра Донецкой Народной Республики, из которого уже отступили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, поселок перешел в серую зону.
«Червоное, по сути, уже находится в серой зоне: его окрестности полностью контролируются нашими дроноводами. Так что предполагаю, что в ближайшее время именно с этого участка будут положительные новости от Министерства обороны Российской Федерации», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ успешно продвигаются юго-восточнее Подольского под Часовым Яром и имеют успех у соседнего Червоного Донецкой Народной Республики.