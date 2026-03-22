Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф сообщил, что делегации США и Украины обсудили разногласия во Флориде

Переговоры между США и Украиной возобновились — стороны провели новую встречу во Флориде. Детали обсуждений пока остаются за закрытыми дверями, но как сообщил спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф, делегации двух стран встретились во Флориде и провели конструктивные переговоры.

Источник: Life.ru

По его словам, основное внимание было сосредоточено на поиске компромиссов и урегулировании спорных вопросов.

«Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий», — заявил Уиткофф.

Американскую сторону на переговорах представляли высокопоставленные советники, включая Джареда Кушнера, Джоша Грюнбаума и Криса Каррана. Участники встречи обсуждали, как сократить разногласия и продвинуться к дальнейшему диалогу.

«Основной темой переговоров стало сужение разногласий и урегулирование оставшихся вопросов», — подчеркнул представитель США.

Ранее Life.ru писал, что переговорный процесс по Украине продолжается на разных площадках. Недавно обсуждалась возможность нового раунда встреч в Швейцарии — страна уже не раз выступала посредником.

