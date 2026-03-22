Иран предложил помочь Евросоюзу отстоять Гренландию от притязания США

Иран готов оказать помощь Евросоюзу в защите Гренландии от притязаний США. Об этом заявил командующий центральным полицейским управлением исламской республики Ахмад-Реза Радан.
«Если вы не способны отстоять Гренландию — позовите нас, мы придем», — сказал представитель иранского силового ведомства, его цитирует агентство ISNA.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США получат права на Гренландию бессрочно и будут делать все, что захотят.
В то же время Гренландия отказалась отдавать свои минеральные ресурсы США.
Как усиление американского военного присутствия в Гренландии может сказаться на России, аналитики рассуждают здесь на KP.RU.
Тем временем Трамп поручил военным готовить план вторжения в Гренландию, чего ожидать Европе от возможного конфликта, читайте здесь на KP.RU.