В России у издателей ПО средняя зарплата выросла на 100 тысяч рублей

Согласно статистике в 2025 году в России самый сильный рост средних зарплат был зафиксирован у издателей программного обеспечения — почти на 100 тысяч рублей.
Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что в среднем в месяц в прошлом году они получали 196,8 тыс. рублей против 99 тыс. в 2024 году.
На втором месте расположились производители табачных изделий, (рост среднего дохода на 46,6 тыс. рублей до 207,9 тыс. в месяц). Тройку лидеров заняли занятые на производствах информационных носителей (на 45 тыс. рублей до 284 тыс. рублей).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами.
Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми рабочими в России стали автомаляры.
ЦБ между тем сообщил о постепенном снижении напряжённости на рынке труда России.