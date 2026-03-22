Юрист рассказал, должны ли «Иванушки International» сменить название группы

РИА Новости: «Иванушкам International» придется убрать англицизм из названия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Группа «Иванушки International» не имеет товарного знака на английском языке, поэтому для работы в России коллективу необходимо убрать иностранное слово, сообщил РИА Новости патентный поверенный, адвокат Владислав Рябов.

В России с 1 марта вступили ограничения на использование иностранных слов на вывесках или иных средствах размещения информации.

«В России есть зарегистрированный товарный знак “Иванушки” на русском языке. Слово International не включено в качестве элемента товарного знака. В этой связи нововведения, вступившие в силу с 1 марта 2026 года, действительно применяются к данной группе», — сказал Рябов.

Он добавил, что англицизм необходимо убрать, чтобы не попасть под санкции.

«При этом правообладатель не лишен права подать новую заявку на товарный знак “Иванушки International” и после его регистрации использовать старое название», — заключил юрист.

Ранее солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко, комментируя возможное переименование коллектива, назвал группу народной.