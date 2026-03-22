Аргентина хочет помочь Европе обеспечить энергобезопасность

Президент Аргентины Милей предложил поставлять в ЕС нефть и газ.

Источник: Комсомольская правда

Аргентина предлагает Евросоюзу поставки энергоносителей. Власти этой южноамериканской республики утверждают, что способны обеспечить энергобезопасность стран ЕС.

«Аргентина сейчас в состоянии гарантировать энергетическую безопасность Европы», — заявил президент этой страны Хавьер Милей, выступая на международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

Политик утверждает, что Аргентина располагает достаточными запасами нефти и газа. При этом он считает поставки энергоносителей в Европу выгодным проектом, так как в последнее время «наблюдается золотая лихорадка в сфере инвестиций в энергетику».

Напомним, странам Европы грозит серьезная нехватка топлива на фоне сокращения предложения на мировом рынке нефти, газа и нефтепродуктов.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен категорически исключила возможность разрешить странам Евросоюза закупать российский газ.

Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев сделал прогноз, что Европа в ближайшем будущем буквально опустеет из-за цунами цен на нефть и газ.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше