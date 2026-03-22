Аргентина хочет помочь Европе обеспечить энергобезопасность

«Аргентина сейчас в состоянии гарантировать энергетическую безопасность Европы», — заявил президент этой страны Хавьер Милей, выступая на международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште.
Политик утверждает, что Аргентина располагает достаточными запасами нефти и газа. При этом он считает поставки энергоносителей в Европу выгодным проектом, так как в последнее время «наблюдается золотая лихорадка в сфере инвестиций в энергетику».
Напомним, странам Европы грозит серьезная нехватка топлива на фоне сокращения предложения на мировом рынке нефти, газа и нефтепродуктов.
При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен категорически исключила возможность разрешить странам Евросоюза закупать российский газ.
Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев сделал прогноз, что Европа в ближайшем будущем буквально опустеет из-за цунами цен на нефть и газ.