Залужный считает, что наземная операция США в Иране обернется катастрофой

Военная операция США против Ирана может привести к катастрофическим последствиям в случае перехода к наземной фазе, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В статье для британской газеты Telegraph он отметил, что сроки завершения конфликта на Ближнем Востоке остаются непредсказуемыми, при этом проведение наземной операции в Иране сопряжено с серьезными рисками.
По его словам, попытка одной из сторон проверить эффективность «зоны поражения» в пустынной местности может привести к крайне опасным последствиям и завершиться катастрофой.
США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, в результате чего имеются разрушения и жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Ранее телеканал CBS News сообщал, что Пентагон по поручению президента США Дональда Трампа подготовил детальные планы возможного развертывания наземных войск в Иране.