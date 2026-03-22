Евлоев одержал победу над Мёрфи и может подраться за титул в полулёгком весе UFC

Мовсар Евлоев одержал победу над Лероном Мёрфи в главном поединке турнира UFC Fight Night 270.

Двое судей отдали ему победу со счётом 48:46.

А один посчитал ничью — 47:47.

Россиянин не слишком удачно провёл первые два раунда, но в трёх оставшихся выглядел предпочтительнее.

При этом в четвёртом отрезке с него сняли балл за удар сопернику в пах.

Евлоев одержал 20-ю победу в карьере и по-прежнему не знает поражений.

Теперь уроженец Ингушетии должен подраться с Александром Волкановски за титул в полулёгкой категории.

Ранее Волкановски объяснил, почему хочет сразиться с Евлоевым.