На операцию против Ирана уже ушло 27 миллиардов долларов, заявили в США

Ресурс в режиме реального времени подсчитывает средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывается на докладе Пентагона конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней стоили 11,3 миллиарда долларов, а в дальнейшем каждые сутки обойдутся в один миллиард.
Как пишет Newsweek, военная операция США против Ирана уже на старте отнимает больше денег, чем начало вторжения в Ирак в 2003 году. По данным издания, Пентагон запросил у конгресса 200 миллиардов долларов для продолжения кампании — на 67 миллиардов больше, чем хотела администрация Джорджа Буша 23 года назад.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.
Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.