Трамп пригрозил уничтожить ряд электростанций Ирана, если Ормузский пролив не откроют

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций страны, если Тегеран в течение 48 часов полностью не откроет Ормузский пролив.

Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

«Если Иран полностью не откроет Ормузский пролив без угроз в течение 48 часов с этого момента, Соединённые Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой большой», — говорится в заявлении.

Ранее более 20 стран заявили о готовности обеспечить безопасность Ормузского пролива.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше