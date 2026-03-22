Трамп пригрозил уничтожить ряд электростанций Ирана, если Ормузский пролив не откроют

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций страны, если Тегеран в течение 48 часов полностью не откроет Ормузский пролив.
Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.
«Если Иран полностью не откроет Ормузский пролив без угроз в течение 48 часов с этого момента, Соединённые Штаты Америки нанесут удар и уничтожат их различные электростанции, начиная с самой большой», — говорится в заявлении.
Ранее более 20 стран заявили о готовности обеспечить безопасность Ормузского пролива.
