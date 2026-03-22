Трамп: США уничтожат электростанции Ирана, если Ормузский пролив не откроют

Американский лидер заявил, что силы Соединенных Штатов нанесут эти удары, если пролив не откроют для судоходства в течение 48 часов.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США уничтожат несколько электростанций Ирана, если Ормузский пролив не будет полностью открыт для судоходства через 48 часов.

«Если Иран не откроет полностью и без угрозы Ормузский пролив в течение 48 часов с настоящего момента, США нанесут удары и уничтожат различные электростанциям в нем, начиная с крупнейшей», — написал он в Truth Social.

11 марта представитель «Хатам аль-Анбия», центрального штаба иранских ВС, заявил, что Иран не позволит провозить через Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, какие-либо грузы топлива, имеющие отношение к Соединенным Штатам и их союзникам. 15 марта он предупредил, что Тегеран прибегнет к любым методам, включая контроль за движением судов в Ормузском проливе, чтобы заставить противника сдаться.

