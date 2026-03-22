Евлоев бросил вызов чемпиону UFC Волкановски после победы над Мёрфи

Мовсар Евлоев бросил вызов Александру Волкановски после победы над Лероном Мёрфи в главном бою UFC Fight Night 270.
Россиянин изъявил желание подраться с действующим обладателем пояса в полулёгком весе UFC и подчеркнул, что теперь у руководства организации нет поводов не предоставлять ему титульный поединок.
Также он подвёл итоги противостояния с англичанином.
«Я сказал вам, как ударник я сильнее его. Шучу. С Майком, моим тренером, мы готовили атаки через смену уровней, фейки, ложные тейкдауны и потом панчи. Считаю, у меня жёсткий удар, могу нанести ущерб, даже если не финиширую. Посмотрите на его лицо, у него ущерб. Мне не обязательно нужна борьба, чтобы побеждать», — объяснил Евлоев.
Ранее Евлоев одержал победу над Мёрфи и получил возможность подраться за титул в полусреднем весе UFC.