DM: британская атомная подлодка находится в Аравийском море

Газета отмечает, что при необходимости субмарину могут задействовать в американской военной операции против Ирана.

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Атомная подводная лодка HMS Anson ВМС Великобритании находится в северной части Аравийского моря. Об этом сообщила еженедельная газета The Mail on Sunday со ссылкой на военные источники.

По ее сведениям, 6 марта субмарина вышла из австралийского города Перт, куда прибыла в феврале в рамках трехстороннего оборонного партнерства AUKUS с участием Австралии и США. Отмечается, что при необходимости подлодка может быть задействована в американской военной операции против Ирана.

Глава МИД Великобритании Иветт Купер 21 марта заявила, что Лондон не собирается участвовать в наступательных операциях против Ирана. Она указала, что Соединенное Королевство оказывает исключительно оборонительную помощь союзникам в регионе, помогая сбивать запущенные в их сторону ракеты и беспилотники.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

