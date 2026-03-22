DM: британская атомная подлодка находится в Аравийском море

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Атомная подводная лодка HMS Anson ВМС Великобритании находится в северной части Аравийского моря. Об этом сообщила еженедельная газета The Mail on Sunday со ссылкой на военные источники.
Глава МИД Великобритании Иветт Купер 21 марта заявила, что Лондон не собирается участвовать в наступательных операциях против Ирана. Она указала, что Соединенное Королевство оказывает исключительно оборонительную помощь союзникам в регионе, помогая сбивать запущенные в их сторону ракеты и беспилотники.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.