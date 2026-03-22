Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британская атомная подлодка прибыла в Аравийское море

Британская подлодка HMS Anson прибыла в Аравийское море.

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Британская атомная подлодка HMS Anson прибыла в Аравийское море, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на военные источники.

«Атомная подлодка королевских ВМС прибыла в Аравийское море», — говорится в сообщении издания.

По данным газеты, подлодка снаряжена ракетами Tomahawk с дальностью действия до 1,6 тысячи километров, а также торпедами Spearfish. Подлодка вышла из порта австралийского города Перт 6 марта и сейчас находится в северной части Аравийского моря.

Таким образом, британские силы могут провести атаки на Иран в случае эскалации конфликта, добавляет газета.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о своем разочаровании премьер-министром Великобритании Киром Стармером из-за его отказа помогать в конфликте с Ираном.

Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше