Британская атомная подлодка прибыла в Аравийское море

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Британская атомная подлодка HMS Anson прибыла в Аравийское море, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на военные источники.
По данным газеты, подлодка снаряжена ракетами Tomahawk с дальностью действия до 1,6 тысячи километров, а также торпедами Spearfish. Подлодка вышла из порта австралийского города Перт 6 марта и сейчас находится в северной части Аравийского моря.
Таким образом, британские силы могут провести атаки на Иран в случае эскалации конфликта, добавляет газета.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о своем разочаровании премьер-министром Великобритании Киром Стармером из-за его отказа помогать в конфликте с Ираном.