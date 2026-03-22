Марочко: ВС РФ, продвигаясь у Дибровы, выбивают ВСУ с окраин Красного Лимана

ЛУГАНСК, 22 марта. /ТАСС/. Российские бойцы, продвигаясь у Дибровы, выбивают солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с южных окраин Красного Лимана (украинское название — Лиман) Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Продвигаясь на север со стороны Дибровы, естественно, мы выбиваем украинских боевиков с южных окраин Красного Лимана», — сказал он.
Марочко подчеркнул, что в целом у Красного Лимана военные РФ ведут «планомерную боевую работу, которая приносит позитивные результаты».
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ на неделе продвигались на севере, востоке и юге от Красного Лимана, а также расширили зону контроля у Ставков.