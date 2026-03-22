Посол рассказал о потерях Кипра из-за снижения турпотока из России

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Республика Кипр лишается 1 миллиарда евро в год после снижения туристического потока из России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Никосии Мурат Зязиков.
«По экспертным оценкам, утрата этого сегмента означает для экономики Кипра недополучение примерно 1 миллиарда евро прибыли в год», — сказал он агентству.
Как сообщил посол, ранее Россия была одним из ключевых рынков для кипрской туристической отрасли. Однако после введения ограничений остров недосчитался 800 тысяч российских туристов.