Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол рассказал о потерях Кипра из-за снижения турпотока из России

Зязиков: Кипр теряет миллиард евро в год из-за снижения турпотока из России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Республика Кипр лишается 1 миллиарда евро в год после снижения туристического потока из России, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Никосии Мурат Зязиков.

«По экспертным оценкам, утрата этого сегмента означает для экономики Кипра недополучение примерно 1 миллиарда евро прибыли в год», — сказал он агентству.

Как сообщил посол, ранее Россия была одним из ключевых рынков для кипрской туристической отрасли. Однако после введения ограничений остров недосчитался 800 тысяч российских туристов.