«Победить русских». На Западе раскрыли, как конфликт в Иране меняет ход СВО

Аналитик Меркурис: из-за конфликта в Иране слабеет поддержка Киева со стороны ЕС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Из-за событий на Ближнем Востоке возникают разногласия среди стран — союзников Украины, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Европейцы пока сохраняют солидарность вокруг нарратива “больше оружия, Украина побеждает”. Но, похоже, из-за конфликта в Иране она может начать распадаться. В Бельгии располагаются Евросоюз и штаб-квартира НАТО. И уже поэтому она крайне важная страна для ЕС. А (премьер-министр Бельгии. — Прим. ред.) Барт Де Вевер говорит то, о чем думают многие другие лидеры Европы. Он это признавал. Говорит же он о реальности: мы не можем победить русских. Мы не смогли бы победить русских даже с США и тем более без них. Американцы же не намерены снова ввязываться в конфликт на Украине», — отметил он.

При этом Меркурис подчеркнул, что Россия выдвигает справедливые условия для мирного урегулирования конфликта.

«“Устранение коренных причин конфликта”. Это русское выражение. Они имеют в виду, что Запад должен признать, что они — важное общество и государство, и что с ними нужно разговаривать на равных», — пояснил эксперт.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости восстановления диалога с Россией для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса. Он также призвал Евросоюз к переговорам с Россией по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой «единственным решением».

