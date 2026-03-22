Трамп заявил, что не заинтересован в сделке с Ираном

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас не настроен на достижение мирных договоренностей с Ираном.
«Их руководства больше нет, их ВМС и ВВС мертвы, у них совершенно нет защиты, и они хотят заключить сделку. Я — нет», — написал он в Truth Social.
«США стерли Иран с лица земли и все равно их ничтожный аналитик Дэвид Сэнгер говорит, что я не достиг своих целей», — отметил американский лидер, имея в виду журналиста газеты The New York Times, который в своей статье, в частности, выразил уверенность в том, что президент США отказался от намерений добиться силовым путем смены власти в исламской республике. «Да, я это сделал и на недели раньше запланированного», — добавил он. Американский лидер заверил, что упомянутая газета «терпит крах» и «постоянно ошибается».
Американский портал Axios ранее сообщил со ссылкой на источники, что сотрудники вашингтонской администрации начали обсуждения, касающиеся подготовки к возможному проведению переговоров о мире с Ираном. По его сведениям, руководители разведывательных служб США заявили американским законодателям, что не видят признаков скорого краха иранского правительства, несмотря на проведение военной операции против исламской республики.