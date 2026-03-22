Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Аргентины Милей предложил поставлять в ЕС нефть и газ

Президент Аргентины Хавьер Милей утверждает, что его страна обладает достаточным запасом нефти и газа, чтобы выступить в качестве надёжного поставщика для стран Европы.

Об этом он заявил на международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

«Аргентина сейчас в состоянии гарантировать энергетическую безопасность Европы», — сказал политик.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал топливный кризис в ЕС и Британии через две — три недели.

При этом он отметил, что они займут конец очереди за российскими энергоносителями.

Президент Аргентины Хавьер Милей — эксцентричная личность и одно из главных политических открытий 2023 года. Его нередко называют первым в истории президентом-либертарианцем: рассказываем, как политик прошел путь от преподавателя экономики до президента Аргентины, почему он много лет не разговаривал с родителями и как относится к России.
Читать дальше