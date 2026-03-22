Электроэнергетическая система Кубы вновь полностью вышла из строя

ГАВАНА, 22 марта. /ТАСС/. Национальная электроэнергетическая система Кубы в третий раз за месяц полностью вышла из строя. Об этом сообщила Кубинская государственная энергетическая компания.
«В 18:32 (01:32 22 марта мск — прим. ТАСС) произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы», — говорится в сообщении гаванского отделения национальной энергокомпании в его Telegram-канале.
Предыдущий блэкаут на Кубе произошел 16 марта. Несмотря на то, что работа энергосистемы была восстановлена, длительные отключения света в стране сохранялись. Предыдущий подобный коллапс на Кубе произошел 4 марта.
