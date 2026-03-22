Спикер парламента Ирана заявил о новой фазе конфликта с Израилем

По его словам, данный удар продемонстрировал уязвимость израильской системы защиты даже в укрепленных районах. Политик выразил мнение, что воздушное пространство Израиля не является защищенным.
Галибаф также отметил, что неспособность перехватывать ракеты в районе Димоны свидетельствует о качественном изменении характера конфликта.
«Настало время реализовать следующие заранее подготовленные планы», — добавил он.
Иран наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на действия США и Израиля. Военная кампания продолжается с 28 февраля. В Тель-Авиве заявляли, что их целью является недопущение получения Ираном ядерного оружия, тогда как Вашингтон пригрозил уничтожением военного потенциала страны и призвал граждан к смене власти.
В свою очередь, в Тегеране подчеркивали готовность к защите и заявляли об отсутствии оснований для возобновления переговоров.