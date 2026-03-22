Спикер парламента Ирана заявил о новой фазе конфликта с Израилем

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил о переходе противостояния с Израилем в новую фазу после ракетной атаки на объект в районе Димоны.

Источник: Аргументы и факты

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил о переходе противостояния с Израилем в новую фазу после ракетной атаки на объект в районе Димоны.

По его словам, данный удар продемонстрировал уязвимость израильской системы защиты даже в укрепленных районах. Политик выразил мнение, что воздушное пространство Израиля не является защищенным.

Галибаф также отметил, что неспособность перехватывать ракеты в районе Димоны свидетельствует о качественном изменении характера конфликта.

«Настало время реализовать следующие заранее подготовленные планы», — добавил он.

Иран наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на действия США и Израиля. Военная кампания продолжается с 28 февраля. В Тель-Авиве заявляли, что их целью является недопущение получения Ираном ядерного оружия, тогда как Вашингтон пригрозил уничтожением военного потенциала страны и призвал граждан к смене власти.

В свою очередь, в Тегеране подчеркивали готовность к защите и заявляли об отсутствии оснований для возобновления переговоров.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше