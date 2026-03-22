Израиль запретил массовые собрания более 50 человек на юге страны

Израиль запретил массовые собрания численностью более 50 человек на юге страны до 24 марта.
Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«Собрания разрешены до 50 человек при условии, что до стандартного укрытия можно добраться своевременно», — говорится в заявлении.
Кроме того, отмечается, что до указанной даты в ряде районов также запрещена работа образовательных учреждений.
Ранее стало известно, что число пострадавших при обстреле израильского города Арад выросло до 64.
Кроме того, число пострадавших при ударе по израильской Димоне достигло 47.