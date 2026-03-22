Депутат Нилов: пенсия в России гарантирована даже тем, кто не работал ни дня

Россия является социальным государством, в котором право на получение пенсии имеют даже те, кто никогда не работал, заявил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
При этом он подчеркнул, что социальная пенсия назначается на пять лет позже, чем страховая пенсия (для граждан, имеющих необходимые пенсионные баллы и трудовой стаж).
«Но, если ты ни дня не работал, тебе всё равно государство обеспечит тот самый минимум: то есть, социальная пенсия и доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума», — отметил парламентарий.
