Трамп пригрозил Ирану ударами по электростанциям из-за Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран в течение 48 часов не откроет Ормузский пролив, американские военные нанесут удары по иранским электростанциям. Соответствующее сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, удар будет нанесён по различным объектам, начиная с самой крупной электростанции.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США и Израиль должны прекратить удары по территории Исламской Республики. Только после этого судоходство через пролив вернётся в норму. В Тегеране пояснили — пролив закрыт не для всех судов. Проход перекрыт лишь для кораблей США, Израиля и стран, которые оказывают им поддержку или предоставляют территорию для военных баз.

