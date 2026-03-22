Трамп пригрозил Ирану ударами по электростанциям из-за Ормузского пролива

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США и Израиль должны прекратить удары по территории Исламской Республики. Только после этого судоходство через пролив вернётся в норму. В Тегеране пояснили — пролив закрыт не для всех судов. Проход перекрыт лишь для кораблей США, Израиля и стран, которые оказывают им поддержку или предоставляют территорию для военных баз.