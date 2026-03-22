DM: британская атомная подлодка HMS Anson заняла позицию в Аравийском море

Атомная подводная лодка HMS Anson ВМС Великобритании расположена в северной части Аравийского моря, пишет Daily Mail со ссылкой на источники.
Отмечается, что HMS Anson оснащена крылатыми ракетами Tomahawk Block IV наземного базирования с дальностью действия до 1000 миль, а также тяжелыми торпедами Spearfish. Судно покинуло порт Перта 6 марта и в настоящее время занимает позицию в глубоких водах северной части Аравийского моря.
«Это означает, что британские силы получат возможность наносить удары по Ирану в случае эскалации конфликта», — считают аналитики DM.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Иран запустил две баллистические ракеты в направлении базы на острове Диего-Гарсия, однако они не достигли цели.
Позднее глава МИД Соединенного Королевства Иветт Купер заявила, что Великобритания не намерена участвовать в наступательных операциях против Ирана после запуска ракет в сторону базы в Индийском океане.