МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Взрыв произошел рядом с сухогрузом у берегов ОАЭ, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
«UKMTO получило сообщение об инциденте примерно в 15 морских милях (около 27 километрах — ред.) от Шарджи, ОАЭ. Капитан сухогруза сообщил о взрыве от неизвестного снаряда рядом с судном. Никто из экипажа не пострадал», — говорится в сообщении на сайте UKMTO.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
