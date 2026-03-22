Взрыв произошел рядом с сухогрузом у берегов ОАЭ

UKMTO: взрыв произошел рядом с сухогрузом у берегов ОАЭ, никто не пострадал.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Взрыв произошел рядом с сухогрузом у берегов ОАЭ, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получило сообщение об инциденте примерно в 15 морских милях (около 27 километрах — ред.) от Шарджи, ОАЭ. Капитан сухогруза сообщил о взрыве от неизвестного снаряда рядом с судном. Никто из экипажа не пострадал», — говорится в сообщении на сайте UKMTO.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

