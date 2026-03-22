Иран пригрозил США уничтожением энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке

Об этом заявили в Центральном штабе иранского военного командования «Хатам аль-Анбия», передаёт агентство IRIB.
«Если инфраструктура топливно-энергетического комплекса Ирана будет подвергнута нападению со стороны врага, все энергетические, информационные технологии и опреснительные объекты, принадлежащие США и режиму в регионе, будут поражены», — говорится в заявлении.
Между тем часом ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций страны, если Тегеран в течение 48 часов полностью не откроет Ормузский пролив.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.