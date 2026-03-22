Герой России Палазник: Росгвардия помогла отразить атаки ВСУ в приграничье

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии помогли остановить атаки украинских вооруженных формирований на краснояружском тактическом направлении в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Об этом в интервью ТАСС сообщил военнослужащий Росгвардии Герой России Никита Палазник.
«В 2025 году участвовали в отражении наступления на Демидовку — это Краснояружское тактическое направление, граница Белгородской и Курской областей. Там достаточно было жарко, потому что на один километр фронта противник применял по 50−60 фипивишек (FPV-дронов — прим. ТАСС). То есть ротации, подвозы, какие-то перемещения тяжелой техники были вообще исключены», — рассказал он.
По его словам, бои шли в таких условиях шли две недели. «Но наше командование достаточно четко оценило обстановку, приняло решение, создало группировку БПЛА из большого количества расчетов, скоординировало их под общим командованием», — рассказал Палазник. При этом российские военные тогда уничтожили достаточно много техники противника, в том числе танки «Абрамсы», БТР «Бредли» и натовские гаубицы M-777.
В попытке атаки тогда участвовало несколько подразделений ВСУ, включая считающееся элитным «Птицы Мадьяра». Они, по словам Героя России, сковывали передвижение российских бойцов. «Но, слава Богу, задачу выполнили без потерь», — подчеркнул он.
