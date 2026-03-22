Милей предложил поставлять нефть и газ в ЕС из Аргентины

Президент Аргентины Хавьер Милей предложил Евросоюзу поставки нефти и газа. По его заявлению, южноамериканская республика в состоянии обеспечить потребность европейских стран в энергоресурсах.

Источник: Life.ru

«Аргентина сейчас в состоянии гарантировать энергетическую безопасность Европы», — заявил Милей на международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

По словам президента, Аргентина обладает крупными запасами нефти и газа. Он считает поставки энергоносителей в Европу выгодным проектом. Милей отметил, что сейчас в энергетике наблюдается «золотая лихорадка» в сфере инвестиций.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия может полностью переориентировать экспорт энергоресурсов на новые рынки. Главное условие — эти направления должны приносить больше выгоды. Такие слова прозвучали в ответ на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая исключила возврат к закупкам российского газа даже при острой нехватке топлива в Европе.

