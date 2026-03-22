Фидан сообщил о «последнем предупреждении» арабских стран Ирану

Арабские страны направили Ирану «последнее предупреждение» на фоне ударов по их территории, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Источник: Аргументы и факты

По его словам, государства региона выражают обеспокоенность и подчеркивают, что не имеют отношения к текущему конфликту.

«Страны Персидского залива заявили, что эти атаки неоправданны и им необходимо на них ответить. С самого начала эти государства утверждали, что их воздушное пространство и базы на их территории не будут использоваться для ударов по Ирану. Эти страны Персидского залива говорят, что в случае продолжения нынешней ситуации с ударами они будут вынуждены принять меры в качестве ответа», — передает слова Фидна телеканал TRT Haber.

Он уточнил, что соответствующее предупреждение было озвучено на последней встрече глав внешнеполитических ведомств 11 стран, в том числе Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта, Иордании в Эр-Рияде.

Министр добавил, что риски дальнейшей эскалации в регионе возросли. По его словам, Анкара не заинтересована в затягивании конфликта и выступает за подготовку дипломатической базы для его урегулирования.

Ранее спикер парламента Ирана заявил о новой фазе конфликта с Израилем.

Узнать больше по теме
Биография Хакана Фидана
Хакан Фидан — турецкий государственный деятель и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел Турции. Ранее он более десяти лет возглавлял Национальную разведывательную организацию Турции (MIT) и был одним из самых влиятельных представителей силового блока страны. Подробности биографии политики — в нашем материале.
