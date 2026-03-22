Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Не хватит духу»: в США выступили с жестким заявлением по Ирану

Экс-офицер ЦРУ Джонсон: победа над Ираном будет стоить США миллион жизней.

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. США не обладают приемлемыми ресурсами для нанесения Ирану стратегического поражения, в этих условиях победа над Тегераном будет стоить Вашингтону миллионы жизней американцев, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в интервью профессору Гленну Диесену, размещенному на его YouTube-канале.

«Запад полагает, что может запугать иранцев и принудить к чему-либо. Мы думаем, что у нас есть военная мощь, чтобы победить их. Но у нас нет. Мы могли бы победить Иран, только если бы потеряли миллион человек, если бы понесли неприемлемо высокие потери как в плане жертв, так и в плане техники. Я думаю, что у американского народа точно не хватит духу на это», — признался разведчик.

По его мнению, с этим связана и жесткая дипломатическая позиция Ирана, который не пошел ни на какие уступки с начала атак по своей территории.

«Есть только одна проблема. Иран не собирается играть по правилам. Иран не собирается отказываться от Ормузского пролива только потому, что США и Израиль этого хотят. Нет, они будут воевать до тех пор, пока фактически не добьются капитуляции от Израиля и США. Ирану нужна абсолютная гарантия того, что он никогда больше не подвергнется нападению. Иран непреклонен в этом вопросе», — отметил Джонсон.

Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше