В Госдуме разъяснили, во сколько лет космонавты в России выходят на пенсию

Депутат Госдумы Алексей Говырин объяснил в беседе с RT, во сколько лет космонавты в России выходят на пенсию и как она рассчитывается.
«Самое любопытное в пенсионном обеспечении российских космонавтов то, что привычного пенсионного возраста у них попросту нет. Закон № 166-ФЗ устанавливает для них государственную пенсию за выслугу лет, и назначается она независимо от возраста», — отметил он.
Единственное условие по моменту выхода — космонавт должен оставить работу в соответствующей должности, разъяснил Говырин.
«А должности в законе перечислены строго: космонавт-испытатель, космонавт-исследователь, инструктор-космонавт-испытатель и инструктор-космонавт-исследователь», — рассказал парламентарий.
Вместо возраста работает система выслуги, напомнил он.
«Для мужчин базовый порог составляет 25 лет, для женщин 20 лет, причём из этого стажа не менее 10 календарных лет у мужчин и 7,5 года у женщин должны приходиться на работу в лётно-испытательном подразделении. Если космонавт оставляет работу по состоянию здоровья, общая выслуга снижается до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин, но требование по лётно-испытательному стажу остаётся тем же», — подчеркнул депутат.
Отмечается, что расчёт самой пенсии привязан не к среднему заработку за карьеру, а к денежному довольствию по должности на день увольнения.
«При полной выслуге космонавт получает 55% от этой суммы, а за каждый полный год сверх нормы прибавляется ещё 3%. Потолок установлен на уровне 85%. Получается, что мужчина с 25 годами выслуги получает 55%, с 30 годами — уже 70%, а при 35 годах и более срабатывает верхний предел в 85%», — пояснил он.
Если же космонавт уходит по здоровью с выслугой меньше полной, за каждый недостающий год, включая неполный, размер уменьшается на 2% денежного довольствия, предупредил собеседник RT.
«Например, при мужской выслуге 22 года не хватает трёх лет до нормы, и пенсия составит 49%», — рассказал Говырин.
По его словам, отдельного внимания заслуживают надбавки.
«Космонавту-инвалиду I группы, лицу старше 80 лет или нуждающемуся в постоянном уходе по медицинскому заключению полагается надбавка в размере 200% социальной пенсии. Неработающим космонавтам старше 55 лет или инвалидам с иждивенцами начисляется 32%, 64% или 100% социальной пенсии в зависимости от того, один, два или три и более нетрудоспособных члена семьи находятся на содержании», — добавил парламентарий.
Ещё одна особенность — космонавт может получать две пенсии одновременно, подчеркнул Говырин.
«Если он выполнил условия для обычной страховой пенсии по старости, ему назначается и государственная пенсия за выслугу, и страховая по старости, только без фиксированной выплаты к страховой части», — объяснил собеседник RT.
Если же космонавт стал инвалидом из-за травмы или заболевания, связанных с подготовкой или выполнением полёта, пенсия по инвалидности назначается независимо от выслуги и составляет 85% денежного довольствия для I и II группы и 50% для III группы, заключил депутат.
