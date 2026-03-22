В Катаре потерпел крушение вертолет

ДОХА, 22 мар — РИА Новости. Вертолет потерпел крушение в Катаре из-за технической неисправности и упал в территориальные воды, идет поиск экипажа, сообщило рано утром в воскресенье катарское министерство обороны.
«Министерство обороны государства Катар сообщает, что у катарского вертолета во время выполнения планового задания произошла техническая неисправность, в результате чего он разбился в территориальных водах государства», — отметило в сообщении ведомство.
«Поисковая операция по поиску членов экипажа и пассажиров продолжается», — добавило минобороны.