В Катаре потерпел крушение вертолет

В Катаре из-за неиспрановсти потерпел крушение вертолет.

ДОХА, 22 мар — РИА Новости. Вертолет потерпел крушение в Катаре из-за технической неисправности и упал в территориальные воды, идет поиск экипажа, сообщило рано утром в воскресенье катарское министерство обороны.

«Министерство обороны государства Катар сообщает, что у катарского вертолета во время выполнения планового задания произошла техническая неисправность, в результате чего он разбился в территориальных водах государства», — отметило в сообщении ведомство.

«Поисковая операция по поиску членов экипажа и пассажиров продолжается», — добавило минобороны.