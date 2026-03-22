Муфтий рассказал о посте после Рамадана

«После Рамадана, 20 марта, начинается месяц Шавваль. И кто в этот месяц будет поститься еще 6 дней — не обязательно подряд, можно с перерывами — считается, что ему вознаграждение от Всевышнего будет такое же, как будто он без перерыва продержал пост целый год. Это не обязательное предписание, но желательное. Еще есть практика в течение года соблюдать посты по понедельникам и четвергам», — сказал муфтий Аббясов.