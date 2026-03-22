Трамп заявил об отсутствии намерений договариваться с Ираном сейчас

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не настроен на достижение мирных договоренностей с Ираном.
«Иранского руководства больше нет, их ВВС и ВМС мертвы, у них совершенно нет защиты, и они хотят заключить сделку. Я — нет», — написал он в Truth Social.
Американский лидер также заявил, что Соединенные Штаты фактически уничтожили Иран. Он также подверг критике журналиста газеты The New York Times Дэвида Сэнгера, который поставил под сомнение достижение поставленных США целей и писал, что Вашингтон отказался от намерений добиться силовым путем смены власти в исламской республике.
«Сэнгер говорит, что я не достиг своих целей. Да, я это сделал и на недели раньше запланированного», — заявил Трамп, отметив, что упомянутое издание «терпит крах» и «постоянно ошибается».
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что представители администрации США начали обсуждать подготовку к возможным переговорам с Ираном.
Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что власти не собираются соглашаться на возможное прекращение огня с Соединенными Штатами и Израилем.