Туристам из России дали 30 минут, чтобы покинуть отель в Дубае

РИА Новости: застрявшим в Дубае россиянам дали 30 минут, чтобы покинуть отель.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 22 мар — РИА Новости. Туристка из России Ксения рассказала РИА Новости, что их тургруппе, которая застряла в Дубае на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, дали лишь 30 минут, чтобы покинуть гостиницу для выезда в аэропорт.

«Нам дали лишь 30 минут на сборы, чтобы собраться для выезда в аэропорт, причём заранее дату никто не озвучивал. Я вообще была после душа, буквально только вышла и позвонили. Вещи в охапку, бросала (их — ред.) в чемоданы, не глядя», — сказала Ксения.

По словам собеседницы агентства, их рейс задержали почти на четыре дня.

«Мы должны были вылететь из (международного — ред.) аэропорта DXB в Дубае, но там был взрыв, поэтому нас вернули в отель. Но никто не сообщал, на какое число перенесли вылет. Мы сами “висели” на телефонах, но нам говорили, что пока информации нет, ждите. И в итоге внезапно позвонили и сказали выезжать», — отметила Ксения.

Она добавила, что не знает, смогли ли все туристы выехать.

«Наши соседи по отелю только собрались выходить в город, когда позвонили на выезд. Хорошо, что они не ушли, а то бы ещё могли остаться. Но я не знаю, все ли из нашей группы вылетели», — сказала туристка.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации, а судоходство в Ормузском проливе фактически остановилось.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше