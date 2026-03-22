На Западе предупредили о многолетней катастрофе из-за удара Ирана

Аналитик Крук: удар Ирана по газовому комплексу Катара нанес ущерб на пять лет.

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Ответный удар Иран по газовой инфраструктуре Катара причинил ущерб на несколько лет, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.

«Ситуация действительно выходит из-под контроля. И она резко обострилась после атаки на иранскую часть газового месторождения Южный Парс. И иранцы атаковали инфраструктуру Катара, и это отбросило страну назад. Нанесен огромный ущерб. Сооружения по сжижению, инфраструктура сильно пострадали. Катар теперь объявляет форс-мажор по своим долгосрочным газовым контрактам на пять лет, и на восстановление уйдет как минимум столько же времени. Они сходят с ума. Они действительно разозлились», — отметил он.

В среду энергетическая компания Qatar Energy сообщила о серьезном ущербе промышленному городку Рас-Лаффану на севере Катара, где расположен крупнейший в стране комплекс производства сжиженного природного газа, в результате пожаров после ракетной атаки.

Ранее власти Ирана предупредили об атаках на энергообъекты в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на удары Израиля и США по его газовому месторождению Южный Парс.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше