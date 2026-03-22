Иран освободил одного из двух задержанных граждан Японии

Идет работа над освобождением второго гражданина, сообщил глава МИД Тосимицу Мотэги.

ТОКИО, 22 марта. /ТАСС/. Один из двух граждан Японии, задержанных ранее в Иране, был освобожден и скоро сможет вернуться на родину. Об этом сообщил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

«Мы работаем над скорейшим освобождением второго нашего гражданина», — отметил он в эфире местного телевидения. Мотэги добавил, что гражданин Японии сейчас находится в Азербайджане и скоро вернется на родину. По данным внешнеполитического ведомства, он был задержан летом 2025 года, однако какие ему предъявлялись обвинения, не сообщается.

Еще одним задержанным в Иране гражданином Японии, по данным местных СМИ, является руководитель отделения японского общественного телевидения (NHK) в Тегеране. Сообщалось, что он был задержан еще 20 января — о причинах его задержания также не сообщалось.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше