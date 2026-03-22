Лавров: Россия была готова к урегулированию на Украине еще на саммите на Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва была готова урегулировать конфликт на Украине еще в ходе саммита на Аляске. Об этом он рассказал в субботу, 21 марта, на программе «Вспомнить все» на Первом канале.
По словам главы МИД, на том саммите американские коллеги обратились к российской стороне с предложением «урегулировать все сейчас». Тогда ответ был положительным, однако сейчас, по его словам, Вашингтон начал «колебаться».
Лавров также обратил внимание на противоречия в позиции США: с одной стороны, они делают заявления о возможных совместных экономических перспективах с Россией, с другой — положительно воспринимают то, что Россию «маргинализируют» на европейских энергетических рынках, и сами действуют в этом же направлении, передает фрагмент интервью сайт МИД РФ.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Украина остается главным препятствием на пути урегулирования конфликта, несмотря на сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы утратил интерес к его разрешению.