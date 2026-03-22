Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций из-за Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп в Truth Social заявил, что Соединенные Штаты нанесут удары по ряду электростанций Ирана в случае, если Ормузский пролив не будет полностью открыт для судоходства в течение 48 часов.
По его словам, если Иран не обеспечит полный и безопасный доступ к проливу в указанный срок, США начнут наносить удары по различным электростанциям страны, начиная с крупнейшей.
11 марта, представитель центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» заявил, что Тегеран не допустит транспортировку через Ормузский пролив грузов топлива, которые имеют отношение к США и их союзникам.
Ранее сообщалось, что лидеры 22 государств выразили готовность принять участие в обеспечении безопасности в Персидском заливе и Ормузском проливе на фоне действий Ирана.