Большинство постных продуктов в России подешевели в феврале

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Постная продуктовая корзина в России в феврале подешевела, сильнее всего снизились цены на картофель — на 24% в годовом выражении, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
«Средние потребительские цены на постную продуктовую корзину в феврале 2026 года по сравнению с февралем 2025 года в целом демонстрировали благоприятную динамику», — сказал он.
Овощи и зелень в феврале преимущественно подешевели. Так, картофель снизился в цене на 24,1%, капуста — на 18,6%, лук — на 15,4%, свекла — на 10,6%. «Это обусловлено хорошим урожаем прошлого года и достаточными запасами корнеплодов», — объяснил Тренин.
В то же время гречка подешевела на 2,4% благодаря хорошему урожаю и отсутствию ажиотажного спроса. Цены на свежие грибы практически не изменились: рост всего на 0,4%.
Фрукты в основном дешевели. Так, апельсины снизились в цене на 14,6%, бананы — на 8,4%, сухофрукты — на 1,3%.
«Базовые постные продукты, прежде всего, овощи и часть круп, стали более доступными», — подытожил эксперт.
Православный Великий пост в 2026 году длится с 23 февраля по 11 апреля.