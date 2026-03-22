Юрист Рябов: «Иванушкам International» придётся убрать англицизм из названия

Патентный поверенный, адвокат Владислав Рябов рассказал, что группа «Иванушки International» не имеет товарного знака на английском языке, в связи с чем для работы в России коллективу необходимо убрать иностранное слово.
«В этой связи нововведения, вступившие в силу с 1 марта 2026 года, действительно применяются к данной группе… При этом правообладатель не лишён права подать новую заявку на товарный знак “Иванушки International” и после его регистрации использовать старое название», — цитирует эксперта РИА Новости.
Ранее художественный руководитель группы народный артист России Игорь Матвиенко допустил, что коллективу, возможно, придётся изменить название.
Позже солист Кирилл Туриченко прокомментировал данную информацию.