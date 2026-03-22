Иран пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре США

Reuters: Иран пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре США.

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Армия Ирана пригрозила ударами по энергетической инфраструктуре США на Ближнем Востоке в случае, если будет атакована топливная и энергетическая инфраструктура Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на командование иранскими вооруженными силами.

«Объединенное командование вооруженных сил Ирана заявило, что в случае атак на топливную и энергетическую инфраструктуру Ирана вся принадлежащая США энергетическая инфраструктура в регионе станет целью», — пишет агентство.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

